شكرا لمتابعة خبر عن بالفيديو .. الشيخ يوسف الشبيلي يوضح شرط تعدد الزوجات والان مع نوافيكم بالتفاصيل
الرياض - علي القحطاني - الرياض (صدى):أوضح الشيخ يوسف الشبيلي، أستاذ الفقه في المعهد العالي للقضاء في جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية، شرط تعدد الزوجات.
وقال، خلال استضافته في برنامج يستفتونك المذاع على قناة الرسالة، أن شرط تعدد الزوجات هو أن يعدل الزوج بين زوجاته.
وأكد أن الله سبحانه وتعالي أوجب على من أراد أن يتزوج أكثر من امرأة واحدة أن يعدل بين جميع زوجاته في المبيت والنفقة والواجبات المالية.
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