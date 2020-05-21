شكرا لمتابعة خبر عن بالفيديو .. حكم صيام الست من شوال قبل قضاء قيام رمضان والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - الرياض (صدى):

أوضح الشيخ عبدالله المطلق، عضو هيئة كبار العلماء، حكم صيام الست من شوال قبل قضاء قيام رمضان.

وقال، خلال مشاركته في برنامج فتاوى المذاع على قناة السعودية، إن صيام الست من شوال سنة.

وشدد على ضرورة أن يحرص المسلم على صيام الست من شهر شوال، مضيفا أن المرأة اذا استطاعت أن تبدأ بالقضاء فهو أولى، واذا لم تستطع فعليها أن تصوم الست من شوال، على أن تؤخر القضاء.

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