شكرا لمتابعة خبر عن مشهد سماوي لاقتران عطارد والزهرة بعد غروب شمس اليوم والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - جدة (صدى):

قال رئيس الجمعية الفلكية بجدة المهندس ماجد أبو زاهرة ، بأن المنطقة ستشهد حدث سماوي بعد غروب شمس اليوم الخميس والجمعه حيث يقترن عطارد والزهرة، حيث يفصل بينهما درجة واحدة فقط.

وتابع أبو زاهرة بأنه لمشاهدة هذا الحدث يجب أن يكون ‏الأفق ‏باتجاه غروب الشمس مكشوفاً بالكامل، ومع التعمق نحو ‏الليل، ‏سيظهر الزهرة بعد حوالي نصف ساعة أو قبل ذلك من ‏غروب ‏الشمس إذا كانت السماء صافية وسيكون من السهل ‏رؤيته بالعين ‏المجردة، وبعد‎ ‎حوالي ساعة واحدة من غروب ‏الشمس، يمكن ‏رؤية عطارد كذلك.‏

وأوضح أبو زاهرة أن بعد اقتران الزهرة وعطارد في 21 و22 ‏مايو ‏‏2021، فسوف ينضم إليهما هلال قمر شوال الصغير بعد ‏غروب ‏شمس يوم الأحد 24 مايو 2020 في منظر سماوي ‏دراماتيكي، ‏بحسب وصفه.‏‎