شكرا لمتابعة خبر عن بالفيديو .. متحدث الصناعة: أزمة كورونا أثبتت وجود قدرة فائقة لعمل القطاع الصناعي في المملكة والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - الرياض (صدى):

قال مازن الحماد، المتحدث باسم وزارة الصناعة والثروة المعدنية، إن أزمة فيروس كورونا الجديد أثبتت قدرة فائقة لدى القطاع الصناعي في وطننا على التفاعل الكبير وديناميكية العمل.

وأوضح، خلال المؤتمر الصحفي الذى عقد اليوم حول مستجدات فيروس كورونا الجديد، أنه تم تحويل أنشطة عدد من المصانع إلى العمل على سد الاحتياج الفعلي من المواد الطبية لتغذية السوق السعودي بالاحتياج.

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ونوه بوجود 6 مصانع للكمامات الطبية، و 60 مصنعاً للمعقمات، وتوفير 5 ملايين كمامة بشكل أسبوعي، وتوفير 3,600,000 معقم بشكل أسبوعي داخل المملكة.

ولفت إلى أن الصندوق الصناعي قام بإطلاق الكثير من المبادرات لدعم القطاع الخاص الصناعي لمواجهة جائحة كورونا، كما قدمت الدعم لمختلف المنشآت الصغيرة والمتوسطة والكبيرة، إضافة إلى الشركات المصنعة للمستلزمات الطبية.

وأضاف أن العدد الإجمالي للمستفيدين من مبادرات الصندوق وصل إلى 538 منشأة صناعية، بإجمالي يقدر بــ 3.7 مليارات ريال منذ بدء الأزمة وحتى الآن.