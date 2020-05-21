إصابات كورونا الجديدة.. 27% إناثًا و73% ذكورًا

أعلن المتحدث باسم وزارة الصحة الدكتور محمد العبد العالي، اليوم الخميس، خريطة توزيع الإصابات الجديدة بفيروس كورونا التي تم تسجيلها خلال الـ24 ساعة الماضية، البالغة 2532 حالة.

وجاء توزيع نسب الحالات الجديدة المصابة بفيروس كورونا كالتالي:

- حسب الجنس.. 27% إناثًا، و73% ذكورًا.

ـ حسب العمر.. 10% أطفالًا، و87% بالغين، و3% كبار السن.

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ـ حسب الجنسية.. 39% سعوديين، و61% جنسيات أخرى.

وكشفت وزارة الصحة، اليوم الخميس، عن تسجيل 2532 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد 19) في المملكة؛ ما يرفع إجمالي الإصابات إلى 65077، في حين بلغت حالات التعافي 36040، ووصل العدد الإجمالي للوفيات بالفيروس إلى 351 حالة، وقال المتحدث باسم الوزارة الدكتور محمد العبد العالي، خلال المؤتمر الصحفي اليومي حول آخر مستجدات فيروس كورونا في المملكة، إنه تم تسجيل 12 حالة وفاة، و2562 حالة تعافٍ، خلال الـ24 ساعة الماضية.

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إجمالي الوفيات 351.. وزارة الصحة: تسجيل 2532 إصابة جديدة بكورونا