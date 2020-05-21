أمانة نجران تلزم المراكز التجارية والأسواق بتركيب كاميرات حرارية وغرفة تعقيم

ألزمت أمانة منطقة نجران المراكز التجارية والأسواق الكبرى بالمنطقة بتركيب كاميرات حرارية وغرفة تعقيم، بهدف تعزيز الإجراءات الوقائية ضد فيروس كورونا المستجد.

وأوضح أمين منطقة نجران المهندس حمد بن حسين عيبان، أن الكاميرات الحرارية تفحص المتسوقين والباعة قبل دخولهم الأسواق، كما تقوم الفرق الرقابية بالأمانة من خلال جولاتها الرقابية بالتأكد من توفير الكمامات الطبية والقفازات والمعقمات لجميع المتسوقين والباعة، مشيرًا إلى أن ذلك يأتي استمرارًا للجهود المبذولة التي تقوم بها أمانة المنطقة لمواجهة فيروس كورونا وللحفاظ على صحة المواطنين والمقيمين ومرتادي الأسواق والمراكز التجارية.

وكان عيبان أكد في وقت سابق أن الأمانة والبلديات التابعة لها في محافظات ومراكز المنطقة تواصل أعمالها الرقابية الميدانية على مراكز المواد الغذائية ومحلات الفواكه والخضار للتأكد من توفير مواد التعقيم في المرافق والحرص على النظافة العامة، بجانب تنظيف وتعقيم الشوارع الرئيسية والأرصفة والحاويات، وأماكن تجمعات العمالة؛ وذلك في إطار جهودها لتعزيز الإجراءات الاحترازية للحفاظ على سلامة المواطنين والمقيمين‪.كما أكد أمين منطقة نجران استمرار تفعيل جميع الإجراءات والتدابير الاحترازية والوقائية للحد من انتشار فيروس كورونا المستجد، إنفاذًا لتوجيهات صاحب الأمير جلوي بن عبدالعزيز بن مساعد أمير منطقة نجران، ونائبه الأمير تركي بن هذلول بن عبدالعزيز، ومتابعة توجيهات وزير الشؤون البلدية القروية المكلف الأستاذ ماجد بن عبدالله الحقيل، بتكثيف الحملات الاحترازية والوقائية والجولات الرقابية لتوفير أعن المنطقة الجميع التقيد بالإجراءات الاحترازية والاستفادة من خدمات الأمانة الإلكترونية، والتواصل عبر تطبيق بلدي أو على الرقم 940 لتقديم البلاغات والشكاوى.