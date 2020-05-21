في برقيتين منفصلتين من القيادة..
بعث خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، اليوم الخميس، برقية تهنئة إلى الرئيس عبدربه منصور هادي رئيس الجمهورية اليمنية؛ بمناسبة ذكرى يوم الوحدة لبلاده.
وأعرب الملك المفدى باسمه واسم شعب وحكومة المملكة العربية السعودية، عن أصدق التهاني وأطيب التمنيات بالصحة والسعادة للرئيس اليمني، ولحكومة وشعب الجمهورية اليمنية الشقيق الأمن والاستقرار.
وأشاد ـ أيده الله ـ بهذه المناسبة بتميز العلاقات الأخوية التي تربط البلدين والشعبين الشقيقين، والتي يسعى الجميع لتعزيزها وتنميتها في المجالات كافة.
كما بعث صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع، برقية تهنئة إلى الرئيس عبدربه منصور هادي رئيس الجمهورية اليمنية؛ بمناسبة ذكرى يوم الوحدة لبلاده.
وعبر سمو ولي العهد عن أطيب التهاني وأصدق التمنيات بموفور الصحة والسعادة للرئيس اليمني، ولحكومة وشعب الجمهورية اليمنية الشقيق الأمن والاستقرار.
اقرأ أيضًا:
القيادة تهنئ رئيس جمهورية جنوب إفريقيا بذكرى يوم الحرية
كانت هذه تفاصيل خبر الملك وولي العهد يهنئان الرئيس منصور هادي بذكرى الوحدة اليمنية لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على صحيفة عاجل الإلكترونية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.