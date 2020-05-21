الملك وولي العهد يهنئان الرئيس منصور هادي بذكرى الوحدة اليمنية

بعث خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، اليوم الخميس، برقية تهنئة إلى الرئيس عبدربه منصور هادي رئيس الجمهورية اليمنية؛ بمناسبة ذكرى يوم الوحدة لبلاده.

وأعرب الملك المفدى باسمه واسم شعب وحكومة المملكة العربية السعودية، عن أصدق التهاني وأطيب التمنيات بالصحة والسعادة للرئيس اليمني، ولحكومة وشعب الجمهورية اليمنية الشقيق الأمن والاستقرار.

وأشاد ـ أيده الله ـ بهذه المناسبة بتميز العلاقات الأخوية التي تربط البلدين والشعبين الشقيقين، والتي يسعى الجميع لتعزيزها وتنميتها في المجالات كافة.

كما بعث صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع، برقية تهنئة إلى الرئيس عبدربه منصور هادي رئيس الجمهورية اليمنية؛ بمناسبة ذكرى يوم الوحدة لبلاده.

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وعبر سمو ولي العهد عن أطيب التهاني وأصدق التمنيات بموفور الصحة والسعادة للرئيس اليمني، ولحكومة وشعب الجمهورية اليمنية الشقيق الأمن والاستقرار.

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