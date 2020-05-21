«الأرصاد» تنبه إلى أمطار رعدية على نجران وجازان والباحة

نبّهت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة اليوم الخميس، من هطول أمطار رعدية تصحب بنشاط في الرياح السطحية على منطقة نجران، مشيرة إلى أن الحالة تشمل مدينة نجران، ومحافظات بدر الجنوب، وثار، وحبونا، وتستمر حتى الساعة الـ9 مساءً.

من جانبها، دعت مديرية الدفاع المدني بمنطقة نجران، المواطنين والمقيمين إلى أخذ الحيطة والحذر في مثل هذه الحالات، وعدم الاقتراب من بطون الأودية ومجاري السيول، واتخاذ التدابير والاحتياطات اللازمة، واتباع إرشادات وتعليمات الدفاع المدني.

كما أصدرت الهيئة العامة للأرصاد تنبيهًا بهطول أمطار رعدية على منطقة جازان، مصحوبة بنشاط في الرياح السطحية، تؤدي إلى تدنّ في مدى الرؤية، تشمل محافظات الداير بني مالك، والعارضة، والعيدابي، وفيفا، مشيرةً إلى أن الحالة ستستمر حتى الساعة الـ8 مساءً.

من جانبه، دعا الدفاع المدني بمنطقة جازان، المواطنين والمقيمين إلى أخذ الحيطة والحذر في مثل هذه الحالات، وعدم الاقتراب من بطون الأودية ومجاري السيول، واتخاذ التدابير والاحتياطات اللازمة، واتباع إرشادات السلامة.

ونبّهت الهيئة أيضًا إلى أمطار رعدية تصحب برياح نشطة سطحية على منطقة الباحة, تشمل مدينة الباحة, ومحافظات الحجرة, والمندق, وبلجرشي, وقلوة والأجزاء المجاورة لها، تستمر حتى الساعة 8 مساءً.

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وجددت مديرية الدفاع المدني بمنطقة الباحة تنبيهاتها للجميع بضرورة أخذ الحيطة والحذر، واتباع إرشادات وتعليمات الدفاع المدني في مثل هذه الحالات، والابتعاد عن مجاري السيول والأودية.

وتوقعت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة في تقريرها عن حالة الطقس اليوم، هطولاً لأمطار رعدية من متوسطة الى غزيرة تصحب برياح نشطة على مناطق (جازان، نجران، عسير، الباحة، مكة المكرمة، المدينة المنورة، تبوك، الرياض).

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