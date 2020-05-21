مواطن بعد تقديم بلاغ رسمي لأمانة جازان بسبب "حشرة": الموقف صدمني

تقدم مواطن ببلاغ رسمي إلى أمانة منطقة جازان صباح اليوم الخميس ضد مطعم لتقديم الوجبات السريعة في محافظة أبوعريش، بعد أن اكتشف هو وأسرته أثناء تناول وجبة طعام السحور وجود حشرة مطبوخة مع قطع الدجاج.

وأكد المواطن لـ«عاجل» أنه اصطدم بالموقف حينما بدأ هو وأفراد أسرته في تناول طعام السحور الذي اشتراه من مطعم واقع على طريق الأمير سلطان بن عبدالعزيز بمحافظة أبوعريش ليشاهدوا الحشرة وهي وسط قطع من الدجاج المقلي ليسارع إلى تصوير صحن الطعام وتقديم بلاغ رسمي لأمانة منطقة جازان، والتي بدورها استقبلت البلاغ تمهيدًا لمتابعة الشكوى واتخاذ الإجراءات النظامية بحق المطعم.

وقال المواطن: "لقد أخذت تصريحًا عبر تطبيق "توكلنا" الإلكتروني للخروج من منزلي والذهاب إلى أحد المطاعم لشراء وجبة سحور لأسرتي، بعد أن اتفقنا على شراء وجبة بروست من مطعم يقع على طريق الأمير سلطان بن عبدالعزيز على امتداد سوق الذهب».

وأضاف: "بالفعل تمكنت من شراء وجبة الطعام وعدت للمنزل قبل انتهاء المدة المحددة للخروج ، وفجأة لاحظنا وجود حشرة تتوسط قطع دجاج البروست وملاصقة لبعضها لم أجد وقتها حلًّا سوى توثيق الواقعة واللجوء إلى تقديم بلاغ رسمي لأمانة منطقة جازان، لكونها الجهة المختصة المسؤولة عن الصحة العامة ومراقبة نظافة وسلامة المطاعم ومتابعة تقديم وجبات الطعام للزبائن وفق الاشتراطات الصحية".

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وطالب المواطن المشتكي بضرورة اتخاذ العقوبات الصارمة بحق المطعم المخالف حتى لا تتكر الحادثة معه أو مع أي أحد من الزبائن لاحقًا، سواء مع هذا المطعم أو غيره.

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