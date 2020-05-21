مليونا ريال نفقات تراحم مكة على أسرها



أنفقت اللجنة الوطنية لرعاية السجناء والمفرج عنهم وأسرهم تراحم مكة، مليونين و132 ألف ريال من خلال 10 مبادرات إنسانية تكافلية لتقديم العون والمساعدة لـ350 أسرة مستفيدة من اللجنة، وذلك ضمن جهود حملة "براً بمكة" التي أطلقها مستشار خادم الحرمين الشريفين أمير منطقة مكة المكرمة الأمير خالد الفيصل، خلال جائحة كورونا . أكد رئيس "تراحم مكة" يحيى الكناني، أن هذه المبادرات جاءت تنفيذا لإستراتيجية اللجنة والدور المنوط بها الداعم للأسر المنتسبة للجنة وتلمس احتياجاتها والاستجابة الفاعلة معها، مبينا أن هذه المبادرات تضمنت سداد إيجارات، إيداع مبالغ مالية في حسابات الأسر على ثلاث مراحل خلال شهر رمضان المبارك، توزيع وإيصال سلال غذائية وسلال رمضانية، توزيع احتياجات وقائية، سداد ديون، وكسوة العيد، لافتا إلى أن تحديد احتياجات الأسر وقيمة المساعدات المالية المقرر إيداعها لكل أسرة تم وفقاً للضوابط العامة للجان تراحم. أضاف الكناني، اعتمدت اللجنة في هذا العام إيداعات مالية بقيمة 258.500 ريالا في حسابات الأسر بدلا عن كسوة العيد، تحقيقا لمبدأ التباعد الاجتماعي وحفاظا على سلامتهم ولتتمكن الأسر المستفيدة من تلبية احتياجاتها من مستلزمات العيد في ظل غياب عائليها والتي تراوحت قيمتها بين 300 و500 ريال للفرد الواحد.

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