100 ألف خضعوا للفحص بمدخل شرورة



فحصت الفرق الميدانية التابعة لصحة منطقة نجران، خلال نقطة الفرز البصري والتوعوي بمدخل محافظة شرورة، أكثر من 100 ألف شخص منذ بدء إقامة نقاط الفرز، وذلك ضمن الإجراءات الاحترازية التي اتخذتها صحة نجران، للوقاية من فيروس كورونا الجديد. وتأتي نقاط الفرز الصحي ضمن الإجراءات الاحترازية التي اتخذتها صحة المنطقة، للاكتشاف المبكر لعوامل الخطورة، وتحويل الحالات المشتبهة إلى المنشآت الصحية لاتخاذ الإجراءات اللازمة حسب الأدلة الإرشادية للتعامل مع حالات فيروس كورونا، وتقديم خدمات التثقيف الصحي للمواطنين والمقيمين في كيفية استخدام المعقمات وطرق غسل اليدين، والتقيد بالإجراءات الاحترازية، والتواصل مع وزارة الصحة في حال الاشتباه بالإصابة على الرقم 937.

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