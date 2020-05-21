خطوات الدخول عبر جهاز الحاسب الآلي:
من خلال البريد الإلكتروني على بريد GMAIL: من أيقونة MEET في قائمة البريد الإلكتروني والبدء باجتماع جديد أو الانضمام إلى اجتماع.
بدء اجتماع جديد: السماح لتفعيل إشعارات GOOGLE MEET، وتفعيل الميكروفون والكاميرا، ومشاركة الرابط مع المدعوين للاجتماع، مع إمكانية المشاركة عبر عرض تقديمي.
الانضمام إلى اجتماع: من خلال رمز الاجتماع وهو الجزء بعد علامة GOOGLE.MEET.COM، ومن ثم كتابة رمز الاجتماع، والضغط على انضمام.
خطوات الدخول من خلال الأجهزة الذكية:
تحميل التطبيق من متجر البرامج، وفتح التطبيق، والضغط على استمرار
تفعيل وإيقاف الكاميرا والميكروفون
الانضمام إلى الاجتماع باستخدام رمز الاجتماع، بدء اجتماع جديد ومشاركة الرابط
مشاركة رابط الاجتماع مع المدعوين، والانضمام إلى الاجتماع
كانت هذه تفاصيل خبر إنشاء مجالس عائلية افتراضية للمعايدة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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