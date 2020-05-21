حظيت مبادرة «إنشاء مجالس عائلية افتراضية للمعايدة»، التي أطلقها المتخصص في التقنيات البرمجية والإعلامية، عضو المجلس البلدي في الأحساء سعيد الرمضان، بتأييد واسع على شبكات التواصل الاجتماعي الإلكتروني في دول الخليج العربي خلال الـ48 ساعة الماضية. أشار الرمضان لـ«دوت الخليج»، أمس، إلى أن جائحة فيروس كورونا «كوفيد-19»، ودواعي الالتزام في البيوت، دفعته إلى التفكير في إطلاق هذه المبادرة بالتزامن مع قرب حلول عيد الفطر المبارك، إذ تعد الأعياد الفرصة السانحة لالتقاء أفراد العائلة الواحدة في مجلس العائلة «العام»، وفي المنازل الكبيرة، وأن الحل البديل لذلك هو المجلس العائلي الافتراضي، وأن أحد أبرز البرامج الحاسوبية لذلك، وهو متاح للجميع بالمجان، برنامج اجتماع قوقل «GOOGLE MEET» بالصوت والصورة، وحماية كبيرة من الاختراقات، وهو قريب من البرنامج المدفوع برسوم «زوم»، لتقديم التهنئة بالعيد بالصوت والصورة، ويشتمل كذلك على حفل خطاب لمجموعة من المشاركين من أفراد العائلة، وهناك مجال للكتابة، ومن مزاياه ذلك إشراك جميع أفراد العائلة في جميع دول العالم كمشاركة المبتعثين من أفراد الأسرة، وكذلك مشاركة العنصر النسائي، لافتاً إلى أن التعامل مع البرنامج سهل جداً.

خطوات الدخول عبر جهاز الحاسب الآلي:

من خلال البريد الإلكتروني على بريد GMAIL: من أيقونة MEET في قائمة البريد الإلكتروني والبدء باجتماع جديد أو الانضمام إلى اجتماع.

بدء اجتماع جديد: السماح لتفعيل إشعارات GOOGLE MEET، وتفعيل الميكروفون والكاميرا، ومشاركة الرابط مع المدعوين للاجتماع، مع إمكانية المشاركة عبر عرض تقديمي.

الانضمام إلى اجتماع: من خلال رمز الاجتماع وهو الجزء بعد علامة GOOGLE.MEET.COM، ومن ثم كتابة رمز الاجتماع، والضغط على انضمام.

خطوات الدخول من خلال الأجهزة الذكية:

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تحميل التطبيق من متجر البرامج، وفتح التطبيق، والضغط على استمرار

تفعيل وإيقاف الكاميرا والميكروفون

الانضمام إلى الاجتماع باستخدام رمز الاجتماع، بدء اجتماع جديد ومشاركة الرابط

مشاركة رابط الاجتماع مع المدعوين، والانضمام إلى الاجتماع