السعودية اليوم / أمانة محافظة جدة تواصل تطهير وتعقيم المرافق العامة في إطار مكافحة فيروس كورونا



جدة 28 رمضان 1441 هـ الموافق 21 مايو 2020 م واس

واصلت أمانة محافظة جدة ممثلة في الإدارة العامة لصحة البيئة جهودها المكثفة في مكافحة فيروس

وأوضح مدير عام صحة البيئة محمد بن حسن الزهراني أن خطة التطهير والتعقيم تشمل المرافق العامة التي تشهد تردداً عالياً من السكان بمشاركة فريق عمل مكون من ٣.٤٢٩ عاملاً ، و٢.٧٥٠ معدة وآلية تعمل على مدار الساعة في نطاق ١٩ بلدية فرعية مشيراً إلى أنه منذ بداية الجائحة تم تنفيذ نحو ٣٨ ألف جولة للإصحاح البيئي تم خلالها تطهير وتعقيم نحو ٥٣ ألف موقع.

وبين أن جهود الأمانة شملت تطهير وتعقيم سكن العمالة ومداخل وواجهات الأسواق والمحال التجارية ، وحول المراكز الطبية والجهات الحكومية والصرافات الآلية للبنوك المحلية ، ضمن الإجراءات الاحترازية للحد من انتشار جائحة

كما قدمت أمانة محافظة جدة شكرها للسكان على مشاركتهم في تحسين الخدمات البلدية من خلال تقديمهم البلاغات عبر طوارئ الأمانة و تطبيق بلدي 940 في حال وجود ملاحظات أو مخالفات بلدية.

// انتهى //

17:13ت م

0086



جدة 28 رمضان 1441 هـ الموافق 21 مايو 2020 م واسواصلت أمانة محافظة جدة ممثلة في الإدارة العامة لصحة البيئة جهودها المكثفة في مكافحة فيروس كورونا المستجد "كوفد-19" من خلال تطهير وتعقيم المرافق العامة وأسواق النفع العام ومراكز التسويق والتموينات الغذائية .وأوضح مدير عام صحة البيئة محمد بن حسن الزهراني أن خطة التطهير والتعقيم تشمل المرافق العامة التي تشهد تردداً عالياً من السكان بمشاركة فريق عمل مكون من ٣.٤٢٩ عاملاً ، و٢.٧٥٠ معدة وآلية تعمل على مدار الساعة في نطاق ١٩ بلدية فرعية مشيراً إلى أنه منذ بداية الجائحة تم تنفيذ نحو ٣٨ ألف جولة للإصحاح البيئي تم خلالها تطهير وتعقيم نحو ٥٣ ألف موقع.وبين أن جهود الأمانة شملت تطهير وتعقيم سكن العمالة ومداخل وواجهات الأسواق والمحال التجارية ، وحول المراكز الطبية والجهات الحكومية والصرافات الآلية للبنوك المحلية ، ضمن الإجراءات الاحترازية للحد من انتشار جائحة فيروس كورونا المستجد بما يضمن السلامة والصحة العامة للجميع.كما قدمت أمانة محافظة جدة شكرها للسكان على مشاركتهم في تحسين الخدمات البلدية من خلال تقديمهم البلاغات عبر طوارئ الأمانة و تطبيق بلدي 940 في حال وجود ملاحظات أو مخالفات بلدية.// انتهى //17:13ت م0086

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر السعودية اليوم / أمانة محافظة جدة تواصل تطهير وتعقيم المرافق العامة في إطار مكافحة فيروس كورونا لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على وكالة الانباء السعودية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.