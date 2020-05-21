السعودية اليوم / أمانة الشرقية تُنفد حملة لمعالجة التشوه البصري بالجبيل



الدمام 28 رمضان 1441 هـ الموافق 21 مايو 2020 م واس

نفذت أمانة المنطقة الشرقية حملة لإصلاح حفر الشوارع والأرصفة المتهالكة بمحافظة الجبيل، وذلك ضمن "حملة معالجة التشوه البصري" التي أطلقتها وزارة الشؤون البلدية القروية مؤخرًا على مستوى المملكة، وضمن جهود بلدية الجبيل في مبادرة معالجة التشوه البصري ورصد المظاهر السلبية في أحياء وشوارع المحافظة.

وأوضحت الأمانة أن الحملة أسفرت عن إصلاح 7920 مترا مربعا من حفر الشوارع، وإصلاح 3831 مترا طوليا للأرصفة المتهالكة، وإصلاح 218 لوحة إرشادية لأسماء الشوارع وأرقام المباني، وإصلاح 23 من واجهات المباني، وذلك من خلال فريق عمل متخصص في إصلاح حفر الشوارع وتسوية وردم الحفر والأرصفة المتهالكة وطلاء خطوط الطرق.

وأشارت إلى أن الفرق الرقابية مستمرة في تنفيذ حملة معالجة التشوه البصري وفقاً للخطة المعدة من بلدية محافظة الجبيل بهدف تعزيز السلوك الحضاري والوعي بأهمية المحافظة على البيئة وحماية المرافق العامة ومعالجة التلوث البصري، داعيةً المواطنين والمقيمين إلى التفاعل مع الفرق الميدانية لمعالجة هذه المظاهر السلبية بجميع أشكالها للحفاظ على البيئة والممتلكات من العبث والتشوه البصري، وتحقيق أهداف المبادرة من خلال الابلاغ عن أي مظاهر سلبية عبر مركز "940".

من جانب آخر انتهت أمانة المنطقة الشرقية من تركيب 120 عمود إنارة بطريق الجامعة الجديد بمحافظة الخفجي كمرحلة أولى، والعمل جارٍ على استكمال باقي الأعمدة لتطوير شبكة الإنارة وإبراز النواحي الجمالية لطرق وشوارع وميادين المحافظة، مؤكدةً قرب الانتهاء من أعمال الطريق كافة الذي يعد أحد مداخل المحافظة الرئيسة بعد سفلتته وعمل الرصيف للجزيرة الوسطية.

// انتهى //

17:11ت م

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