السعودية اليوم / أمانة العاصمة المقدسة تواصل حملاتها الرقابية على الباعة الجائلين



مكة المكرمة 28 رمضان 1441 هـ الموافق 21 مايو 2020 م واس

واصلت الإدارة العامة لشؤون البلديات ممثلة في بلدية العزيزية الفرعية التابعة لأمانة العاصمة المقدسة حملاتها الرقابية على الباعة الجائلين المخالفين وذلك امتداداً لخطة وزارة الشؤون البلدية والقروية "غذاؤكم أمانة" بهدف القضاء على هذه الظاهرة والتأكد من سلامة المواد الغذائية وتطبيق الاشتراطات والممارسات الصحية وفقاً للأنظمة والقوانين المتبعة.

وأوضح رئيس بلدية العزيزية الفرعية المهندس عبدالعزيز بن حمدان الزهراني أنه جرى خلال الجولات مصادرة 58 كيلو جراماً من الخضار والفواكه.

وأكد أن الفرق الرقابية لا تتهاون في أداء واجبها على أكمل وجه حيال متابعة ورصد جميع المحلات المخالفة، وفي حال وجود ملاحظات او مخالفات بلدية يمكن التواصل عبر رقم البلاغات الموحد (940)، ليتم اتخاذ كافة الإجراءات النظامية حيال المخالفات المرصودة.

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16:24ت م

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