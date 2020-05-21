السعودية اليوم / أسواق الحلويات والهدايا بالقصيم .. وفرة بالمعروض وتنوع في الأصناف



بريدة 28 رمضان 1441 هـ الموافق 21 مايو 2020 م واس

تشهد أسواق الحلويات والهدايا بمنطقة القصيم وفرة بالمعروض وتنوع بالأصناف حيث لاقت إقبالاً من المواطنين والمقيمين بالمنطقة على الشراء ابتهاجاً بمقدم عيد الفطر المبارك.

وبين عدد من المتسوقين أن ما تقوم به الدولة - أيدها الله - من جهود لتسهيل جميع العقبات وتوفير سبل الراحة للمواطن والمقيم على حد سواء خاصة في ظل الظروف الراهنة يشعرنا بالاطمئنان والارتياح بفرحتنا بالعيد السعيد, وإعلاناً للفرح بهذه الشعيرة الدينية العظيمة واعترافاً بفضل الله تعالى على إتمام صيام الشهر الكريم.

وواكبت المراكز التجارية والمحلات المتخصصة في بيع الحلويات والهدايا الطلب المتزايد عليها بتوفر الكميات المطلوبه فضلاً عن طرق العرض المتميزة التي تجذب المتسوقين، بالإضافة إلى جمله من التدابير الوقائية والاحترازية وتطبيق التباعد الاجتماعي والالتزام بلبس الكمامات والقفازات وتعقيم الأيادي.

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16:23ت م

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