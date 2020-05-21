السعودية اليوم / مركز الملك سلمان للإغاثة يسلم الدفعة الثانية من مساعدات المملكة لوزارة الصحة الفلسطينية لمواجهة فيروس كورونا



عمان 28 رمضان 1441 هـ الموافق 21 مايو 2020 م واس

سلم مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الانسانية لوزارة الصحة الفلسطينية الدفعة الثانية من المساعدات الطبية المقدمة من المملكة للشعب الفلسطيني الشقيق لمواجهة فيروس

وتشتمل الدفعة على أجهزة تنفس صناعي وأسرة طبية للعناية المركزة وطاولات عمليات وأجهزة مراقبة للمرضى تم التعاقد على توريدها من قبل المركز من أوروبا، ومن المنتظر أن تصل الدفعة الثالثة إلى فلسطين خلال اليومين القادمين.

وتقدمت وزيرة الصحة الفلسطينية الدكتورة مي الكيلة في تصريح صحفي لها بشكرها الجزيل لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، وصاحب السمو الملكي الأمير

وأشارت الوزيرة إلى أن هذه المساعدات ليست مستغربة على مملكة الإنسانية المشهود لها بالعطاء ودعم العمل الخيري في كل أنحاء العالم، موضحة أن المساعدات ستسهم في تجهيز المستشفيات والمراكز الصحية الفلسطينية المتخصصة بعلاج فيروس كورونا، وخاصة في المناطق التي ينقصها الكثير وبحاجة للمزيد من الدعم لتطوير الوضع الصحي فيها.

وتأتي هذه المساعدات إنفاذًا لتوجيهات خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود وسمو ولي عهده الأمين -حفظهما الله- بالوقوف مع الدول الشقيقة والصديقة المتضررة من هذه الجائحة.

//انتهى//

15:55ت م

0071



عمان 28 رمضان 1441 هـ الموافق 21 مايو 2020 م واسسلم مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الانسانية لوزارة الصحة الفلسطينية الدفعة الثانية من المساعدات الطبية المقدمة من المملكة للشعب الفلسطيني الشقيق لمواجهة فيروس كورونا المستجد (كوفيد - 19).وتشتمل الدفعة على أجهزة تنفس صناعي وأسرة طبية للعناية المركزة وطاولات عمليات وأجهزة مراقبة للمرضى تم التعاقد على توريدها من قبل المركز من أوروبا، ومن المنتظر أن تصل الدفعة الثالثة إلى فلسطين خلال اليومين القادمين.وتقدمت وزيرة الصحة الفلسطينية الدكتورة مي الكيلة في تصريح صحفي لها بشكرها الجزيل لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، وصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع -حفظهما الله- على التبرعات السخية المقدمة سواء كانت معدات أم مستلزمات طبية من أجل مكافحة انتشار فيروس كورونا المستجد بدولة فلسطين.وأشارت الوزيرة إلى أن هذه المساعدات ليست مستغربة على مملكة الإنسانية المشهود لها بالعطاء ودعم العمل الخيري في كل أنحاء العالم، موضحة أن المساعدات ستسهم في تجهيز المستشفيات والمراكز الصحية الفلسطينية المتخصصة بعلاج فيروس كورونا، وخاصة في المناطق التي ينقصها الكثير وبحاجة للمزيد من الدعم لتطوير الوضع الصحي فيها.وتأتي هذه المساعدات إنفاذًا لتوجيهات خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود وسمو ولي عهده الأمين -حفظهما الله- بالوقوف مع الدول الشقيقة والصديقة المتضررة من هذه الجائحة.//انتهى//15:55ت م0071

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر السعودية اليوم / مركز الملك سلمان للإغاثة يسلم الدفعة الثانية من مساعدات المملكة لوزارة الصحة الفلسطينية لمواجهة فيروس كورونا لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على وكالة الانباء السعودية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.