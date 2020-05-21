السعودية اليوم / 24 فائزاً في تحديات "شباك 9 " الرمضانية



الرياض 28 رمضان 1441 هـ الموافق 21 مايو 2020 م واس

اختتمت اليوم تحديات مبادرة " شباك 9 " الرمضانية؛ حيث تم تكريم المشاريع الثلاثة الفائزة في فروعها "تحدي الإعلانات"، وتحدي "اصنعها بنفسك"، وتحدي "صوت رمضان" لتلاوة القرآن الكريم، وتحدي "مثلها بفن" باختيار شخصية وتمثيلها، وتحدي "الرسم"، وتحدي "معلق رياضي"، وتحدي "رمضان بالبيت"، إضافة إلى ً تحدي "الشعر"، إذ حظي صاحب المركز الأول في كل تحدٍّ على جائزة قدرها 20,000، بينما حصل الثاني في كل تحدٍّ على14,000 ريال، والثالث في كل تحدٍّ على 8,000 ريال .

وهدفت التحديات التي جاءت بمبادرة كل من وزارة الاتصالات وتقنية المعلومات وبرنامج جودة الحياة، ووزارة الإعلام، ووزارة الثقافة، والهيئة العامة للترفيه، إلى إظهار المواهب الشبابية وتحفيزهم للابتكار وصناعة محتوى وفق اهتماماتهم، إضافة إلى زيادة التواصل والتفاعل في المجتمع عبر هذه التحديات المختلفة التي اشتملت عليها المبادرة.

وأكد وكيل وزارة الاتصالات لتنمية التقنية والقدرات الرقمية الدكتور أحمد الثنيان أهمية هذه المبادرة في طرح العديد من الأفكار والرؤى الجديدة وتبادلها، ورسم مستقبل للشباب السعودي في ظل هذه الأزمة، مشيراً إلى أن هذه التحديات قدمت نموذجاً فريداً يجسد روح المسؤولية والإيجابية وقيم التعاون والتعاضد بين مختلف الجهات الراعية والمشاركة في إطلاق هذه المبادرة، التي سعت جميعها إلى تحفيز الطاقات الإبداعية بالطرق الحديثة المبتكرة.

ولفت الثنيان النظر إلى أن هذه الشراكة ستفتح آفاقاً رحبة للتعاون في تحديات أخر، لدعم جهود الابتكار في المملكة ومواجهة التحديات التي تواجهها تحت وطأة الأزمة الراهنة.

وبحسب إحصائيات الموقع الخاص بالمسابقة، فلقد بلغ إجمالي عدد المشاهدات بعد انتهاء فترة التسجيل المقرر لها 2,274,618 مشاهدة، ووصل عدد المسجلين إلى أكثر من 40 ألف مسجل، كما بلغ عدد المشاركات المكتملة والمسودات 16,959 مشاركة و5,426 مسودة وأكثر من 40 ألف تصويت.

يشار إلى أن وزارة الاتصالات تعمل ومن خلال مثل هذه الفعاليات الرقمية على مساعدة أصحاب المواهب الرقمية لإبراز طاقاتهم وقدراتهم فيما يتعلق بالتقنيات الحديثة والإسهام بنشر المعرفة الرقمية بين أفراد المجتمع.

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15:44ت م

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