

بيروت 28 رمضان 1441 هـ الموافق 21 مايو 2020 م واس

كشفت وزارة الصحة اللبنانية في تقريرها اليومي عن مستجدات الإصابات بفيروس

ولفت التقرير إلى أنّه خلال الساعات ال 24 الماضية، تم إجراء فحوصات PCR الخاصة بالفيروس على 2147 شخصاً، 2057 منها للمقيمين، و90 للوافدين، في وقت لا يزال عدد الوفيات جرّاء الفيروس مستقراً على 26 وفاة، أما حالات الشفاء المخبري فارتفعت لتبلغ 663 حالة.

// انتهى //

15:42ت م

0069



بيروت 28 رمضان 1441 هـ الموافق 21 مايو 2020 م واسكشفت وزارة الصحة اللبنانية في تقريرها اليومي عن مستجدات الإصابات بفيروس كورونا المستجد عن 63 حالة تم إثباتها مخبرياً، 36 من المقيمين و27 من الوافدين، ما رفع العدد التراكمي للإصابات إلى 1024 إصابة.ولفت التقرير إلى أنّه خلال الساعات ال 24 الماضية، تم إجراء فحوصات PCR الخاصة بالفيروس على 2147 شخصاً، 2057 منها للمقيمين، و90 للوافدين، في وقت لا يزال عدد الوفيات جرّاء الفيروس مستقراً على 26 وفاة، أما حالات الشفاء المخبري فارتفعت لتبلغ 663 حالة.// انتهى //15:42ت م0069

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر السعودية اليوم / لبنان تسجل 63 إصابة جديدة بفيروس كورونا جديدة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على وكالة الانباء السعودية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.