السعودية اليوم/ أمانة الشرقية تُنفذ ٤٨٢ جولة رقابية للتأكد من تطبيق الاشتراطات الصحية



الدمام 28 رمضان 1441 هـ الموافق 21 مايو 2020 م واس

نفذت أمانة المنطقة الشرقية أمس ٤٨٢ جولة منها ١٣ جولة مشتركة مع عدد من الجهات ذات العلاقة على الأسواق المركزية، ومساكن العمالة، للتأكد من تطبيق الأنظمة والاشتراطات الصحية خلال شهر رمضان المبارك، والتزمها بالتدابير الصحية الوقائية المرتبطة للحد من انتشار فيروس

وأوضحت الأمانة أن هذه الحملات أسفرت عن ١٨ مخالفة للتكدس في الأسواق المركزية، و ١٠ مخالفات في مساكن العمالة، و ٢٥ مخالفة في عدم التزام بعض المحلات بالتدابير الصحية الوقائية، وأصدرت 3 مخالفات لمزاولة أنشطة من المحلات غير المستثناة، و ١٩ مخالفة من الأنشطة المستثناة خلال فترة المنع، إضافة إلى إصدار 29 شهادة صحية لعدد من المنشآت.

وفيما يتعلق بالنظافة والإصحاح البيئي رفعت الأمانة ٦٨٩٢ طناً من النفايات بمشاركة ٨٠٣٣ فردا و ١٥٢٣ آلية ومعدة، وإزالة ٣٥١٠ أمتار مربعة من الأنقاض والمخلفات، ومصادرة ٤٩٢ كيلو جراماً من المنتجات المخالفة وغير الصالحة للاستخدام، إضافة إلى تطهير وتعقيم ٦١٠٣ مواقع عامة، وتنظيف وتطهير ١٠٥٦ موقعاً في المحلات والأسواق التجارية، باستخدام 162.427 لتراً من المعقمات والمطهرات.

وقدمت من خلال المسؤولية الاجتماعية معلومات متعددة حول تطبيق الإجراءات الاحترازية ليستفيد منها المجتمع من خلال بث الأخبار والصور عبر مواقع التواصل الاجتماعي والأخبار الصحفية التي بلغت ٢٤ خبراً ، إضافة إلى نشر ٩٨ تغريدة تتحدث عن جهود الأمانة اليومية ومجموعة من النصائح حول الوقاية من جائحة كورونا.

// انتهى //

15:34ت م

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الدمام 28 رمضان 1441 هـ الموافق 21 مايو 2020 م واسنفذت أمانة المنطقة الشرقية أمس ٤٨٢ جولة منها ١٣ جولة مشتركة مع عدد من الجهات ذات العلاقة على الأسواق المركزية، ومساكن العمالة، للتأكد من تطبيق الأنظمة والاشتراطات الصحية خلال شهر رمضان المبارك، والتزمها بالتدابير الصحية الوقائية المرتبطة للحد من انتشار فيروس كورونا ، وتحسين المشهد الحضري.وأوضحت الأمانة أن هذه الحملات أسفرت عن ١٨ مخالفة للتكدس في الأسواق المركزية، و ١٠ مخالفات في مساكن العمالة، و ٢٥ مخالفة في عدم التزام بعض المحلات بالتدابير الصحية الوقائية، وأصدرت 3 مخالفات لمزاولة أنشطة من المحلات غير المستثناة، و ١٩ مخالفة من الأنشطة المستثناة خلال فترة المنع، إضافة إلى إصدار 29 شهادة صحية لعدد من المنشآت.وفيما يتعلق بالنظافة والإصحاح البيئي رفعت الأمانة ٦٨٩٢ طناً من النفايات بمشاركة ٨٠٣٣ فردا و ١٥٢٣ آلية ومعدة، وإزالة ٣٥١٠ أمتار مربعة من الأنقاض والمخلفات، ومصادرة ٤٩٢ كيلو جراماً من المنتجات المخالفة وغير الصالحة للاستخدام، إضافة إلى تطهير وتعقيم ٦١٠٣ مواقع عامة، وتنظيف وتطهير ١٠٥٦ موقعاً في المحلات والأسواق التجارية، باستخدام 162.427 لتراً من المعقمات والمطهرات.وقدمت من خلال المسؤولية الاجتماعية معلومات متعددة حول تطبيق الإجراءات الاحترازية ليستفيد منها المجتمع من خلال بث الأخبار والصور عبر مواقع التواصل الاجتماعي والأخبار الصحفية التي بلغت ٢٤ خبراً ، إضافة إلى نشر ٩٨ تغريدة تتحدث عن جهود الأمانة اليومية ومجموعة من النصائح حول الوقاية من جائحة كورونا.// انتهى //15:34ت م0068

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