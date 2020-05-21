السعودية اليوم / أمانة نجران تلزم المراكز التجارية والأسواق بتركيب كاميرات حرارية وغرفة تعقيم



نجران 28 رمضان 1441 هـ الموافق 21 مايو 2020 م واس

ألزمت أمانة منطقة نجران المراكز التجارية والأسواق الكبرى بالمنطقة بتركيب كاميرات حرارية وغرفة تعقيم، بهدف تعزيز الاجراءات الوقائية ضد

وأوضح أمين منطقة نجران المهندس حمد بن حسين عيبان، أن الكاميرات الحرارية تقوم بفحص المتسوقين والباعة قبل دخولهم الأسواق، كما تقوم الفرق الرقابية بالأمانة من خلال جولاتها الرقابية بالتأكد من توفير الكمامات الطبية والقفازات والمعقمات لجميع المتسوقين والباعة، مشيراً إلى أن ذلك يأتي استمرارا للجهود المبذولة التي تقوم بها أمانة المنطقة لمواجهة فيروس كورونا وللحفاظ على صحة المواطنين والمقيمين ومرتادي الأسواق والمراكز التجارية.

//انتهى//

15:20ت م

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نجران 28 رمضان 1441 هـ الموافق 21 مايو 2020 م واسألزمت أمانة منطقة نجران المراكز التجارية والأسواق الكبرى بالمنطقة بتركيب كاميرات حرارية وغرفة تعقيم، بهدف تعزيز الاجراءات الوقائية ضد فيروس كورونا المستجد.وأوضح أمين منطقة نجران المهندس حمد بن حسين عيبان، أن الكاميرات الحرارية تقوم بفحص المتسوقين والباعة قبل دخولهم الأسواق، كما تقوم الفرق الرقابية بالأمانة من خلال جولاتها الرقابية بالتأكد من توفير الكمامات الطبية والقفازات والمعقمات لجميع المتسوقين والباعة، مشيراً إلى أن ذلك يأتي استمرارا للجهود المبذولة التي تقوم بها أمانة المنطقة لمواجهة فيروس كورونا وللحفاظ على صحة المواطنين والمقيمين ومرتادي الأسواق والمراكز التجارية.//انتهى//15:20ت م0066

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