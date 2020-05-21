المملكة السعودية ترفض خطط إسرئيل لضم أراضٍ بالضفة

الخميس 21 مايو 2020

أكدت السعودية، الخميس, رفضها خطط وإجراءات إسرائيل لضم أراضٍ في الضفة الغربية.



وقالت وزارة الخارجية السعودية، في بيان، إن المملكة تعرب عن رفضها لما صدر بخصوص خطط وإجراءات إسرائيل لضم أراضٍ في الضفة الغربية وفرض السيادة الإسرائيلية عليها.

وشددت الوزارة على تنديد المملكة بأي إجراءات أحادية الجانب، ولأي انتهاكات لقرارات الشرعية الدولية، ولكل ما قد يقوض فرص استئناف عملية السلام لتحقيق الأمن والاستقرار في المنطقة.

وجدد، بيان الخارجية، التأكيد على موقف المملكة الثابت تجاه الشعب الفلسطيني ووقوفها الدائم إلى جانبه ودعم خياراته، وإقامة الدولة الفلسطينية المستقلة، وعاصمتها القدس الشرقية.

ولفت إلى تأكيد دعم المملكة للجهود الداعية لدفع عجلة التفاوض وفق مقررات الشرعية الدولية، للتوصل إلى حل عادل وشامل يلبي تطلعات الشعب الفلسطيني.

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وكثفت عدة دول حول العالم من تحركها خلال الساعات الماضية لمواجهة الإجراءات الإسرائيلية لضم أراض بالضفة الغربية، وسط حديث عن إجراءات انتقامية ضد الاحتلال.

والأحد وافق الكنيست الإسرائيلي على حكومة الوحدة الجديدة بقيادة رئيس الوزراء بنيامين نتانياهو ومنافسه السابق بيني جانتس.

وأكد نتانياهو في خطاب أمام الكنيست المضي قدماً في مخطط لضم أجزاء من الضفة الغربية المحتلة.

ووفقا للصفقة الموقّعة، يمكن للحكومة الجديدة البدء اعتباراً من الأول من يوليو/تموز بتطبيق خطوة الضمّ.

وندد وزراء الخارجية العرب، الشهر الماضي، بالخطوات والسياسات الإسرائيلية بضم أجزاء من الضفة الغربية، معتبرين ذلك "جريمة حرب"، ومؤكدين دعم بلادهم للقرارات الفلسطينية لمواجهة المخططات الإسرائيلية.