السعودية | متحدث وزارة الصحة: تسجيل 2532 حالة جديدة بفيروس كورونا

شكرا لمتابعتكم وقرائتكم خبر عن متحدث وزارة الصحة: تسجيل 2532 حالة جديدة بفيروس كورونا والان مع التفاصيل

الخليج 365 - الرياض- المناطق - الرياض أعلن متحدث وزارة الصحة اليوم الخميس تسجيل 2532 إصابة جديدة بفيروس كورونا في المملكة . وأضاف متحدث “الصحة” الدكتور محمد العبدالعالي، خلال المؤتمر الصحفي الدوري للحديث عن آخر مستجدات فيروس “كورونا” أن إجمالي الحالات في المملكة وصل إلى 65077 حالة حتى الآن.

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