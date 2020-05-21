شكرا لقرائتكم خبر عن مصادرة خضار وفواكهة غير صالحة للاستهلاك بمكة والان نبدء بالتفاصيل
وأكد أن الفرق الرقابية لا تتهاون في أداء واجبها على أكمل وجه حيال متابعة ورصد جميع المحلات المخالفة، وفي حال وجود ملاحظات او مخالفات بلدية يمكن التواصل عبر رقم البلاغات الموحد (940)، ليتم اتخاذ كافة الإجراءات النظامية حيال المخالفات المرصودة.
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