شكرا لقرائتكم خبر عن ٤٨٢ جولة رقابية بالشرقية خلال شهر رمضان والان نبدء بالتفاصيل
وأوضحت الأمانة أن هذه الحملات أسفرت عن ١٨ مخالفة للتكدس في الأسواق المركزية، و ١٠ مخالفات في مساكن العمالة، و ٢٥ مخالفة في عدم التزام بعض المحلات بالتدابير الصحية الوقائية، وأصدرت 3 مخالفات لمزاولة أنشطة من المحلات غير المستثناة، و ١٩ مخالفة من الأنشطة المستثناة خلال فترة الحظر، إضافة إلى إصدار 29 شهادة صحية لعدد من المنشآت.
وفيما يتعلق بالنظافة والإصحاح البيئي رفعت الأمانة ٦٨٩٢ طناً من النفايات بمشاركة ٨٠٣٣ فردا و ١٥٢٣ آلية ومعدة، وإزالة ٣٥١٠ أمتار مربعة من الأنقاض والمخلفات، ومصادرة ٤٩٢ كيلو جراماً من المنتجات المخالفة وغير الصالحة للاستخدام، إضافة إلى تطهير وتعقيم ٦١٠٣ مواقع عامة، وتنظيف وتطهير ١٠٥٦ موقعاً في المحلات والأسواق التجارية، باستخدام 162.427 لتراً من المعقمات والمطهرات.
كانت هذه تفاصيل خبر ٤٨٢ جولة رقابية بالشرقية خلال شهر رمضان لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليوم وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.