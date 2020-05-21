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٤٨٢ جولة رقابية بالشرقية خلال شهر رمضان

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نفذت أمانة المنطقة الشرقية أمس ٤٨٢ جولة منها ١٣ جولة مشتركة مع عدد من الجهات ذات العلاقة على الأسواق المركزية، ومساكن العمالة، للتأكد من تطبيق الأنظمة والاشتراطات الصحية خلال شهر رمضان المبارك، والتزمها بالتدابير الصحية الوقائية المرتبطة للحد من انتشار فيروس ، وتحسين المشهد الحضري.

وأوضحت الأمانة أن هذه الحملات أسفرت عن ١٨ مخالفة للتكدس في الأسواق المركزية، و ١٠ مخالفات في مساكن العمالة، و ٢٥ مخالفة في عدم التزام بعض المحلات بالتدابير الصحية الوقائية، وأصدرت 3 مخالفات لمزاولة أنشطة من المحلات غير المستثناة، و ١٩ مخالفة من الأنشطة المستثناة خلال فترة الحظر، إضافة إلى إصدار 29 شهادة صحية لعدد من المنشآت.

وفيما يتعلق بالنظافة والإصحاح البيئي رفعت الأمانة ٦٨٩٢ طناً من النفايات بمشاركة ٨٠٣٣ فردا و ١٥٢٣ آلية ومعدة، وإزالة ٣٥١٠ أمتار مربعة من الأنقاض والمخلفات، ومصادرة ٤٩٢ كيلو جراماً من المنتجات المخالفة وغير الصالحة للاستخدام، إضافة إلى تطهير وتعقيم ٦١٠٣ مواقع عامة، وتنظيف وتطهير ١٠٥٦ موقعاً في المحلات والأسواق التجارية، باستخدام 162.427 لتراً من المعقمات والمطهرات.

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