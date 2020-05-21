شكرا لقرائتكم خبر عن الصحة: تعافي 2562 حالة و2532 إصابة بكورونا والان نبدء بالتفاصيل

تسجيل 12 حالة وفاة ليصل الإجمالي إلى 351 حالة

أكد المتحدث الرسمي لوزارة الصحة ، تسجيل 2532 حالة مؤكدة جديدة مصابة بفيروس كورونا المستجد في المملكة، بواقع 27% من الإصابات لإناث و 73% لذكور ، و39% من الإصابات لسعوديين 61% من جنسيات أخرى.

وأعلن خلال المؤتمر اليومي لمستجدات فايروس كورونا، تعافي 2562 حالة تعاف جديدة من الفيروس ليصبح إجمالي عدد الحالات المتعافية 36,040 ، وتسجيل 12 حالة وفاة ليصل إجمالي الوفيات إلى 351 حالة، وتسجيل 14,980 فحصًا مخبريًا جديدًا ليصل إجمالي الفحوصات المخبرية 633,064 فحصًا.