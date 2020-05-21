29 إصابة جديدة بكورونا في قطاع غزة المزيد

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - أعلنت وزارة الصحة في قطاع غزة، مساء الخميس، تسجيل 29 إصابة بين العائدين للقطاع بفيروس كورونا المستجد (كوفيد- 19) خلال الأيام الأخيرة.

وقال الدكتور يوسف أبو الريش، وكيل وزارة الصحة في الإيجاز المسائي بغزة، إن الإصابات الجديدة سجلت خلال الأيام الماضية بين العائدين لقطاع غزة في الأيام الأخيرة، وهو ما يرفع عدد الإصابات في القطاع إلى 49 إصابة.

وأشار إلى أن الإصابات المكتشفة اختلطت بعشرات العائدين إلى القطاع ويتم فحص شبهة اختلاطهم بأشخاص خارج مراكز الحجر.

وأكد أن خلية الأزمة تدرس كل الخيارات لتجنب تفشي الفيروس بما في ذلك خيار حظر التجول.

وبالإصابات الجديدة يرتفع عدد الإصابات في فلسطين إلى 596 إصابة.