السعودية: 2532 إصابة جديدة بفيروس كورونا المزيد

الخليج 365الخميس 2020/5/21 04:49 م بتوقيت أبوظبي
أعلنت السعودية، الخميس، عن تسجيل 2532 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد 19) خلال الساعات الأربع والعشرين الأخيرة.
وأوضحت وزارة الصحة السعودية أن الحالات الجديدة موزعة بين عدد من المدن السعودية، و27% من الحالات الجديدة كانت لإناث مقابل 73% لذكور.
وتوزعت الحالات الجديدة كالتالي: 10% بين الأطفال، 87% بين البالغين و3% بين كبار السن (ما فوق الـ65 عاماً). وعادت 39% من الحالات الجديدة لسعوديين، و61% لمقيمين من جنسيات مختلفة.
وقالت الوزارة السعودية إنه تم رصد هذه الحالات من خلال الفحوصات المخبرية التي وصل عددها إلى 633064 فحصا في المملكة حتى الآن، أي بزيادة قدرها 14980 عن يوم الأربعاء. وبذلك يرتفع العدد الإجمالي للإصابات في السعودية إلى 65077، منها 28686 حالة نشطة، بينها 281 حالة حرجة في العناية المركزة.
كما تم تسجيل 2562 حالة تعافٍ جديدة من كورونا في السعودية، ليرتفع إجمالي حالات الشفاء إلى 36040.
في المقابل تم تسجيل 12 حالة وفاة بفيروس كورونا، بينهم حالة واحدة من الجنسية السعودية، ما يرفع عدد المتوفين إلى 351.
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