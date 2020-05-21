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سجّل مركز البشائر، شمال منطقة عسير، أول إصابتين بفيروس كورونا، بعد إعلان وزارة الصحة اليوم عن الحالات الجديدة، وذلك منذُ بداية ظهور أول حالة إصابة بجائحة فيروس كورونا في السعودية في 2 مارس 2020.
وشهدت مدينة البشائر تطبيق قرار منع التجول منذ بداية إقراره في أنحاء المملكة كافة؛ حفاظاً على سلامة سكانها.فيروس كورونا الجديد
21 مايو 2020 - 28 رمضان 1441 04:11 PM
شهدت تطبيق قرار منع التجول منذ بداية إقراره في أنحاء المملكة
سجّل مركز البشائر، شمال منطقة عسير، أول إصابتين بفيروس كورونا، بعد إعلان وزارة الصحة اليوم عن الحالات الجديدة، وذلك منذُ بداية ظهور أول حالة إصابة بجائحة فيروس كورونا في السعودية في 2 مارس 2020.
وشهدت مدينة البشائر تطبيق قرار منع التجول منذ بداية إقراره في أنحاء المملكة كافة؛ حفاظاً على سلامة سكانها.
، بعد 80 يوماً من الصمود أمام كورونا .. البشائر تسجل أول إصابتين ،
المصدر : الخليج 365
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