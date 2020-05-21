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سجلت "مكة المكرمة، والمدينة المنورة، والرياض، وجدة، وبريدة، والهفوف" 1881 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا، من بين الحالات التي أعلنت عنها وزارة الصحة هذا اليوم، والبالغ عددها 2532حالة.
وتوزعت الـ1881 حالة على النحو التالي: "الرياض 714، وجدة 390، ومكة 299، والمدينة 193، وبريدة 144، والهفوف 141حالة"، فيما توزعت بقية الحالات على مدن ومحافظات المملكة.
وأكد المتحدث الرسمي باسم وزارة الصحة الدكتور محمد العبدالعالي تسجيل 2532 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد في المملكة هذا اليوم.
ووصل إجمالي عدد الحالات حتى الآن 65077 حالة، منها 38686 حالة نشطة، و281 حالة حرجة.
وارتفع عدد حالات الشفاء إلى 36040 حالة، فيما بلغ إجمالي عدد الوفيات 351 حالة وفاة.
21 مايو 2020 - 28 رمضان 1441 04:09 PM
الرياض تتصدر بـ714 ثم جدة بـ390 تليها مكة بـ299
سجلت "مكة المكرمة، والمدينة المنورة، والرياض، وجدة، وبريدة، والهفوف" 1881 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا، من بين الحالات التي أعلنت عنها وزارة الصحة هذا اليوم، والبالغ عددها 2532حالة.
وتوزعت الـ1881 حالة على النحو التالي: "الرياض 714، وجدة 390، ومكة 299، والمدينة 193، وبريدة 144، والهفوف 141حالة"، فيما توزعت بقية الحالات على مدن ومحافظات المملكة.
وأكد المتحدث الرسمي باسم وزارة الصحة الدكتور محمد العبدالعالي تسجيل 2532 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد في المملكة هذا اليوم.
ووصل إجمالي عدد الحالات حتى الآن 65077 حالة، منها 38686 حالة نشطة، و281 حالة حرجة.
وارتفع عدد حالات الشفاء إلى 36040 حالة، فيما بلغ إجمالي عدد الوفيات 351 حالة وفاة.
، 6 مدن سعودية تسجل 1881 إصابة جديدة بـ"كورونا" ،
المصدر : الخليج 365
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