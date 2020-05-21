محمد بن مسعود - الدمام - إجمالي عدد الحالات النشطة 28686 بلغ إجمالي عدد حالات التعافي من فيروس كورونا المستجد في المملكة العربية السعودية 36040 . كما بلغ حالات الإصابة النشطة التي لا تزال تتلقى الرعاية الطبية 28686 حالة. وسجلت المملكة اليوم 2562 حالة تعافٍ جديدة من الفيروس. 21 مايو 2020 - 28 رمضان 1441 04:05 PM إجمالي عدد الحالات النشطة 28686 Advertisements أكثر من 36 ألف متعافٍ من كورونا في المملكة أكثر من 36 ألف متعافٍ من كورونا في المملكة بلغ إجمالي عدد حالات التعافي من فيروس كورونا المستجد في المملكة العربية السعودية 36040 . كما بلغ حالات الإصابة النشطة التي لا تزال تتلقى الرعاية الطبية 28686 حالة. وسجلت المملكة اليوم 2562 حالة تعافٍ جديدة من الفيروس. الكلمات المفتاحية ، أكثر من 36 ألف متعافٍ من كورونا في المملكة ،

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