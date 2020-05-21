، متحدث "الصحة": نسبة الإصابات الجديدة بـ"كورونا" 39% لمواطنين و61%غير سعوديين ،

محمد بن مسعود - الدمام - 281 حالة حرجة يتلقون العلاج في العناية المركزة بالمستشفيات

قالت وزارة الصحة في المؤتمر الصحفي، اليوم الخميس الموافق 21/ 5/ 2020م: إن نسبة السعوديين في إصابات كورونا الجديدة بلغت 39% من عدد الحالات المسجلة، مقابل 61% لغير السعوديين، فيما بلغ عدد الحالات الحرجة 281 حالة يتلقون العلاج في العناية المركزة بالمستشفيات.

وقال المتحدث باسم "الصحة" الدكتور محمد العبدالعالي: إن عدد المتعافين الجدد بالفيروس بلغ 2562 حالة شفاء، ليصبح إجمالي عدد الحالات المتعافية 36040 حالة ولله الحمد.

وتابع المتحدث: إن عدد الوفيات الجدد بلغ 12 حالة، ليصل عدد ضحايا كورونا إلى 351 متوفىً.