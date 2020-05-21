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أعلنت وزارة الصحة اليوم، ارتفاع إجمالي حالات التعافي من فيروس كورونا المسبب لمرض كوفيد١٩ ليتجاوز الإجمالي 36 ألف حالة في المملكة، وذلك بحسب إعلان المتحدث باسم وزارة الصحة اليوم والذي أوضح أن الحالات الجديدة بلغت: 2562 .
ويأتي ذلك في مؤشر إيجابي، بعد تواصل القفزات الكبيرة خلال الأيام الماضية في حالات التعافي حيث سجلت المملكة أرقامًا كبيرة في حالات التعافي.
وكانت قد تجاوزت أرقام حالات التعافي في المملكة أكثر من ثمانية وعشرين ألف حالة تعافٍ خلال خمسة عشر يومًا ويضاف عليها حالات أعلنت اليوم.
21 مايو 2020 - 28 رمضان 1441 04:01 PM
خلال 15 يومًا تجاوز رقم التعافي 28 ألفًا
أعلنت وزارة الصحة اليوم، ارتفاع إجمالي حالات التعافي من فيروس كورونا المسبب لمرض كوفيد١٩ ليتجاوز الإجمالي 36 ألف حالة في المملكة، وذلك بحسب إعلان المتحدث باسم وزارة الصحة اليوم والذي أوضح أن الحالات الجديدة بلغت: 2562 .
ويأتي ذلك في مؤشر إيجابي، بعد تواصل القفزات الكبيرة خلال الأيام الماضية في حالات التعافي حيث سجلت المملكة أرقامًا كبيرة في حالات التعافي.
وكانت قد تجاوزت أرقام حالات التعافي في المملكة أكثر من ثمانية وعشرين ألف حالة تعافٍ خلال خمسة عشر يومًا ويضاف عليها حالات أعلنت اليوم.
، الأرقام المبشرة تتواصل.. تسجيل 2562 حالة شفاء من فيروس كورونا في المملكة ،
المصدر : الخليج 365
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