، "الصحة" : تسجيل 2532 إصابة جديدة بفيروس كورونا".. والإجمالي يرتفع إلى 65077 ،

محمد بن مسعود - الدمام - أعلنت وزارة الصحة، اليوم الخميس 21 مايو 2020، عن تسجيل 2532 إصابة جديدة بفيروس "كورونا" خلال يوم أمس الأربعاء .

وأضاف متحدث "الصحة" الدكتور محمد العبدالعالي، خلال المؤتمر الصحفي الدوري للحديث عن آخرمستجدات فيروس "كورونا" أن إجمالي الحالات في المملكة وصل إلى 65077 حالة حتى الآن.