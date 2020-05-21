شكرا لمتابعة خبر عن بالفيديو.. الصحة تسجل 2532 إصابة جديدة بفيروس كورونا والان مع نوافيكم بالتفاصيل
الرياض - علي القحطاني - الرياض (صدى):أعلن الدكتور محمد العبدالعالي، المتحدث الرسمي لوزارة الصحة، اليوم عن تسجيل 2532 حالة مؤكدة جديدة مصابة بفيروس كورونا المستجد، توزعت في مختلف المدن والمناطق.
وأضاف، خلال المؤتمر الصحفي الخاص بمستجدات فيروس كورونا الجديد، أن 39 % من الإصابات لمواطنين و61% من جنسيات أخرى، فيما كانت 27% من الإصابات لإناث و 73% لذكور.
وأشار إلى أن الوزارة سجلت 12 حالة وفاة جديدة ليصل مجموع الوفيات في المملكة إلى 351، كما سجلت الوزارة 2562 حالة تعافي ليصبح إجمالي عدد الحالات المتعافية 36,040 حالة.
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