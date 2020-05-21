شكرا لمتابعة خبر عن "الدفاع المدني" يحذر من خطورة الألعاب النارية أثناء احتفالات العيد والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - الرياض (صدى):

حذرت المديرية العامة للدفاع المدني من استخدام الألعاب النارية في عيد الفطر المبارك .

وقال "الدفاع المدني " في بيان توعوي له : أثناء استعداداتك للعيد، لا تقتن الألعاب النارية بقصد إسعاد أطفالك فالمتعة لا تكمن في أسباب الخطر.

وتكثف الجهات المختصة الرقابة على الأسواق للتأكد من عدم توفير الألعاب الخطرة للأطفال والتي تاجر بسلامتهم وسلامة عائلاتهم .