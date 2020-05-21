شكرا لمتابعة خبر عن "الغذاء والدواء " تكشف حقيقة خطورة بودرة أطفال "جونسون" المباعة في المملكة والان مع نوافيكم بالتفاصيل
الرياض - علي القحطاني - الرياض (صدى):أكدت هيئة الغذاء والدواء اليوم الخميس أن بودرة الأطفال التي تصنعها شركة "جونسون آند جونسون " والتي كشفت "صدى " عن إيقافها ببعض الأسواق الخارجية لا تحتوي على مادة "الأسبستوس" المحظورة .
وقالت "الغذاء والدواء " أن بودرة "التالك " التي تصنعها الشركة وتباع في المملكة لا تحتوي على هذه المادة المدرجة على لائحة المواد المحظورة في منتجات التجميل الواردة للمملكة .
كما أكدت على جهود التحقق من سلامة المنتجات بالأسواق بعد سحب عينات وفحصها في مختلف مناطق المملكة من خلال مسحات مستمرة على الأسواق .
ودعت جميع من المستهلكين بضرورة شراء منتجاتهم من مصادر موثوقة، والتواصل معها عبر الرقم الموحد ١٩٩٩٩ أو تطبيق "طمني" في حال الاشتباه بمخالفة أي منتج تجميلي.
وكانت شركة جونسون آند جونسون قد تم إيقافها بالولايات المتحدة للأطفال، في الولايات المتحدة وكندا، بعد سنوات من النزاعات القضائية ومخاوف احتواء منتجاتها على هذهالمادة المسرطنة .
إقرأ أيضاً :
كانت هذه تفاصيل خبر "الغذاء والدواء " تكشف حقيقة خطورة بودرة أطفال "جونسون" المباعة في المملكة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على صدى وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.