شكرا لمتابعة خبر عن حساب المواطن يوضح كيفية استرداد كلمة المرور في حال نسيانها والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - الرياض (صدى): أجاب حساب المواطن على كيفية استعادة كلمة المرور الخاصة بالمستقيدين في حالة نسيانها. أجاب حساب المواطن على كيفية استعادة كلمة المرور الخاصة بالمستقيدين في حالة نسيانها. وأوضح حساب المواطن عبر خدمة المستفيدين على موقع تويتر، إنه بالإمكان استعادة كلمة المرور من خلال التوجه إلى البوابة الإلكترونية والدخول الى الصفحة الرئيسية والضغط على أيقونة “نسيت كلمة المرور”.

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