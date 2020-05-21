شكرا لمتابعة خبر عن إزالة حاويات جمع الملابس المستعملة والمنتشرة بشكل عشوائي في جدة والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - جدة (صدى): قامت بلدية أبحر الفرعية التابعة لمحافظة جدة بإزالة 67 حاوية من حاويات جمع الملابس المستعملة والمنتشرة بشكل عشوائي . قامت بلدية أبحر الفرعية التابعة لمحافظة جدة بإزالة 67 حاوية من حاويات جمع الملابس المستعملة والمنتشرة بشكل عشوائي . يأتي ذلك ضمن جهود البلدية لمنع عشوائية توزيع الحاويات التي تؤثر على المشهد الحضري والمظهر العام.

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