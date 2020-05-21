شكرا لمتابعة خبر عن المجلس الصحي يطلق عددا من منصات تفاعلية لمواجهة كورونا والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - الرياض (صدى):

في إطار الجهود الفاعلة التي تبذلها الدولة للحد من انتشار الفيروس أطلق المجلس الصحي السعودي ممثلا بالمركز الوطني للمعلومات عددا من المنصات الإلكترونية المتخصصة لتوفير خدمات تفاعلية لمتابعة أعداد وحالات الإصابة بفيروس كورونا والرد على الإستقسارات بلغات دولية مختلفة.

وقال الأمين العام للمجلس الصحي السعودي الدكتور نهار بن مزكي العازمي، أن إطلاق المجلس لعدد من المنصات الإلكترونية يأتي امتداداً للإجراءات الوقائية والجهود التكاملية التي تبذلها الجهات الحكومية في المملكة على الأصعدة كافة، وذلك للتعامل مع هذه الجائحة واحتواء آثارها وتداعياتها.

ويُشار إلى أن “منصة كورونا التفاعلية” توفر المعلومات عن فيروس كورونا الجديد، فضلًا عن العديد من المميزات الأخرى مثل؛ رصد ومتابعة الإحصائيات حول العالم، تحديثات لحظية لكل ما يتعلق بالفيروس، مخططات ورسوم بيانية توضيحية، وكذلك عرض آخر الأخبار عن الفيروس، ومحتوى تثقيفي لتوعية المستخدمين، إضافةً إلى عرض عن حالة أهم المؤتمرات المتأثرة بالفيروس، ودليل عن مستشفيات العزل الخاصة بالمملكة.