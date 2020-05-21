رابطة الدوري الإنجليزي توافق على استحواذ صندوق الاستثمارات العامة السعودي على نادي نيوكاسل

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قالت وسائل إعلام بريطانية، إن رابطة الدوري الإنجليزي الممتاز وافقت على صفقة استحواذ صندوق الاستثمارات العامة السعودي، برئاسة ياسر الرميّان، على نادي نيوكاسل يونايتد، مقابل 300 مليون جنيه إسترليني.
وبحسب صحيفة ”ديلي إكسبريس“ فإن رابطة الدوري الإنجليزي الممتاز وافقت على صفقة استحواذ صندوق الاستثمارات العامة، على نيوكاسل، وأوضحت أن الإعلان الرسمي عن الصفقة سيتم في الأيام القليلة المقبلة.
ويرتقب أن يستحوذ صندوق الاستثمارات العامة السعودي على 80% من ملكية نيوكاسل، في حين أن الـ20% المتبقية ستكون مقسمة بالتساوي بين سيدة الأعمال البريطانية أماندا ستافيلى بنسبة 10%، ورجلي الأعمال ديفيد وسايمون روبين بنسبة 10%.
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وقالت ”ديلي إكسبريس“: ”كان تم الاتفاق بين صندوق الاستثمارات العامة السعودي ومايك آشلي مالك النادي، لكن نيوكاسل كان ينتظر موافقة من رابطة الدوري الإنجليزي“.
ويحتل نيوكاسل المركز الثالث عشر في ترتيب الدوري الإنجليزي الممتاز..، قبل توقف النشاط الكروي، وحصد 35 نقطة من 29 مباراة.
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