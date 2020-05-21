“ساما” تعلن موعد إجازة عيد الفطر للمصارف ومراكز التحويل !

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كشفت مؤسسة النقد العربي السعودي “ساما”، عن موعد إجازة البنوك والمصارف ومراكز التحويل والنظام السعودي للتحويلات المالية السريعة “سريع”، خلال إجازة عيد الفطر المبارك لهذا العام.
وأوضحت المؤسسة، أن إجازة عيد الفطر المبارك للعام الجاري 1441هـ، تبدأ بنهاية عمل يوم الخميس 28-9-1441هـ، الموافق 21- 5 -2020م، على أن تستأنف البنوك عملها يوم الأحد 8-10-1441هـ، الموافق 31-5-2020م، حسب تقويم أم القرى.
وشددت على البنوك ومراكز التحويل وجوب فتح عدد من فروعها في الأماكن التي تستدعي الحاجة التعامل مع البنوك للعمل في فترات معينة خلال عطلة عيد الفطر المبارك، وإبلاغ المؤسسة بأسماء هذه الفروع ومواعيد عملها، والإعلان عن ذلك بالوسائل المناسبة.
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