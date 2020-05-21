“مدير مشروع مسام لنزع الألغام” يشتري نظارة بدائية صنعها طفل يمني نازح بـ 10 آلاف دولار (صور)

︎ :

.



اشترى مدير مشروع “مسام” لتطهير الأراضي اليمنية من الألغام، أسامة القصيبي، نظارة صنعها طفل يمني نازح بسبب الحرب يُدعى “محمد”، بمبلغ 10 آلاف دولار، بعد عرضها من قبل المصور اليمني عبدالله الجرادي في مزاد خيري.

وكان المصور قد نشر صورة الطفل وهو يرتدي نظارة معدنية صُنعت من مواد بدائية، وعلّق بأن الطفل أهداه إياها – وهي أكثر ما يفتخر به الطفل أمام أصدقائه بعد أن صنعها بيده – مقابل أن يلتقط له المصور صورة.

Advertisements

وعرض الجرادي “النظارة” التي أهداها إليه الطفل للبيع في مزاد ليشتري بقيمتها ملابس العيد لمحمد ولاثنين من أصدقائه، وأضاف لاحقا أن مدير عام مشروع مسام لنزع الألغام في اليمن، أسامة القصيبي، اشترى النظارة بـ 2.5 مليون ريال يمني (10 آلاف دولار أو 37 ألفاً و500 ريال)، معلنا إغلاق المزاد، وسيبقى باب المساهمة بأي مبلغ مفتوحا إلى اليوم التالي.

من جانبه شكر “القصيبي” المصور الجرادي على مبادرته النبيلة بتنظيم هذا المزاد الخيري، معطياً إياه حرية توزيع المبلغ بما يراه مناسباً ليستفيد منه الطفل محمد ونظراؤه الأطفال.



