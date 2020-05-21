خادم الحرمين يوافق على منح 29 مواطناً ومقيماً ميدالية الاستحقاق

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وافق خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز على منح ميدالية الاستحقاق لعدد من المواطنين والمقيمين. وصدرت موافقة خادم الحرمين على منح الميدالية من الدرجة الثانية لـ 29 مواطناً ومقيماً. وجاء ذلك نظير تبرع كل واحد من المواطنين والمقيمين بالدم 50 مرة.





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