“المدفوعات السعودية” تستكمل الاستعدادات لبدء الدفع عبر تقنية “QR Code”

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بدأت شركة المدفوعات السعودية في تعزيز البنية التحتية الرقمية لتطبيق منظومة الدفع عبر رمز الاستجابة السريعة الموحدة، “QR Code”، كإحدى أحدث تقنيات الدفع الرقمية التي بدأت في الانتشار عبر الأسواق العالمية.

وكانت مؤسسة النقد العربي السعودي (ساما) قد أعلنت عن ذلك حرصاً على تمكين الأفراد من تنفيذ عمليات الدفع الخاصة بمشترياتهم عبر التطبيقات الداعمة لخاصية مسح رمز الاستجابة “QR Code” .

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ووحّدت الشركة المعايير المعتمدة لمدفوعات الأجهزة الذكية من خلال تقنية رمز الاستجابة السريعة “QR Code”، لإتاحة قبول الخدمة على جميع المحافظ الرقمية المرخصة من مؤسسة النقد، بهدف تسهيل التعامل بها للمتاجر والعملاء ومزوّدي خدمات الدفع الرقمي.

وسيسهم ذلك في جعل المملكة من أوائل الدول عالميا، التي تسعى لخلق مثل هذه البيئة التوافقية، وفقاَ لأعلى درجات الأمان والحماية، كما تعمل على ربط التجار والعملاء ببعضهم من خلال مزوّدي الخدمة، لإتمام عملية الدفع.

وشرعت المدفوعات السعودية في العمل مع شركة شور العالمية المتخصصة في هذا المجال لتزويد المتاجر في المملكة بأجهزة نقاط البيع، تحت مظلة نظام المدفوعات الوطني “مدى” وتمكينها من قبول المدفوعات عبر تقنية QR Code في شتى المتاجر.

يُذكر أن “المدفوعات السعودية” هي المشغل للبنية التحتية الوطنية لنظم المدفوعات..، والتي يندرج تحتها نظام “مدى” وخدماته في المملكة، وتعمل على تحقيق مستهدف التحول لمجتمع أقل اعتماداً على النقد من خلال تعزيز المدفوعات الإلكترونية.

