القبض على شخصين في جازان لسرقتهما أسطوانات غاز من شاحنة ومحاولتهما الفرار

︎ :

.



أكد المتحدث الإعلامي لشرطة منطقة جازان الرائد نايف الحكمي، أن الجهات الأمنية ألقت القبض على شخصين سرقا أسطوانات غاز من شاحنة وحاولا الفرار.

وأوضح الرائد الحكمي أنه إشارة إلى مقطع الفيديو المتداول في وسائل التواصل الاجتماعي، يظهر شخصين يقومان بسرقة أسطوانات غاز من شاحنة توزيع أثناء توقفها، ومحاولتهما الفرار، فقد تمكنت الجهات الأمنية من القبض عليهما.

وأضاف أنه بعد القبض عليهما اتضح أنهما مواطنان في العقد الثالث والرابع من العمر، وجرى اتخاذ الإجراءات النظامية، وإحالتهما للنيابة العامة.