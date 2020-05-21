“التعليم” تعتمد دليلاً لحوكمة حسابات التواصل الاجتماعي للمدارس وإدارات التعليم ومسؤولي الوزارة

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اعتمد وزير التعليم الدكتور حمد آل الشيخ دليل حوكمة حسابات شبكات التواصل الاجتماعي لوزارة التعليم، بهدف ضبط وتجويد الممارسات الاتصالية في تلك الحسابات في إطار من المسؤولية المشتركة.

ونظّم الدليل الحسابات الشخصية للمسؤولين في الوزارة وإدارات التعليم في شبكات التواصل الاجتماعي، بعدم النشر أو الرد أو إعادة النشر أو التفضيل لأي موضوعات تخالف توجهات الدولة، أو سياسات النشر لوزارة التعليم.

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كما يخضع الدليل لنظام مكافحة الجرائم المعلوماتية، معتبراً المسؤول عن إدارة الحساب مسؤولاً كذلك عـن عـدم مخالفـة السياسات والأحكام الخاصة بشـبكات التواصل الاجتماعي، وجاء الدليل بعد دراسة أظهرت مئات الحسابات المرتبطة بالتعليم بدون حوكمة، وتشكّل مخاطر كبيرة على مستوى الخطاب الإعلامي ولغته.

وتضمّن الدليل توضيح الإجراءات والمسؤوليات والحد من التداخل في الصلاحيات، وتفعيل المتابعة ومراقبة الأداء، والمحاسبة عليه، إلى جانب ضمان سلامة المحتوى الاتصالي من أي اجتهـادات، أو تجاوزات، ومتابعة النشر وإعادة النشر والتفضيل لكل حساب.

وسيُطبق الدليل على مجموعة من السياسات والعمليات والإجراءات في أكثر من 25 ألف مدرسة حكومية، و1001 حساب لأندية الحي، و422 مكتباً للتعليم و47 إدارة تعليمية، و34 ملحقية ثقافية، و14 مدرسة سعودية في الخارج، ووكالة الابتعاث.

