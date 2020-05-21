إلكترونيًّا.. «الصندوق العقاري» يتيح 30 خدمة للمستفيدين خلال إجازة عيد الفطر

أعلن صندوق التنمية العقارية أن خدماته الإلكترونية متاحة للمواطنين المستفيدين خلال إجازة عيد الفطر المبارك عبر البوابة www.redf.gov.sa؛ حرصًا على استفادة المواطنين من 30 خدمة مساندة تمكنهم من الحصول على «القرض المدعوم» بكل يسر وسهولة.

وقال المتحدث الرسمي للصندوق حمود العصيمي: «إن الخدمات الإلكترونية متاحة خلال إجازة عيد الفطر المبارك، للمستفيدين الراغبين في إنهاء بعض الإجراءات أو الاستفسار عن التمويل العقاري المدعوم، تمهيدًا لإكمال عقده التمويلي المدعوم مع الجهات التمويلية المعتمدة بعد إجازة عيد الفطر المبارك».

وأضاف أن من الخدمات المتاحة عبر الموقع الإلكتروني للصندوق، خدمة المستشار العقاري التي تقدم 5 توصيات تمويلية، وكذلك الاستعلام الشامل، وتحديث البيانات الشخصية، وطلب صرف دفعة، مؤكدًا أن البنية التقنية للخدمات الإلكترونية للصندوق العقاري أسهمت بدورها أسهمت في رفع جودة وتحسين كفاءة العمل، ومكَّنت المستفيد من إنهاء إجراءات الحصول على السكن الملائم دون الحاجة لمراجعة أي من فروع الصندوق.

وأفاد بأن من الخدمات الأخرى التي يوفرها الصندوق إلكترونيًّا، إصدار الفواتير والسداد، وإخلاء الطرف، وحجز المواعيد، والحصول على صورة الصك، وتحديث البيانات الشخصية، وتحديث الآيبان، وتحديث بيانات المقترض لدى سمة، والاستعلام عن طلب إعفاء مُتوفى، والكفالة، وخطابات التعريف، وغيرها من الخدمات التي تسهم في تمكين المواطن من الحصول على «القرض المدعوم».

يُذكَر أن صندوق التنمية العقارية أتاح للمواطنين الاستفادة من خدماته الإلكترونية على مدار الساعة وطوال أيام الأسبوع بشكل ذاتي ومباشر، خلال فترة تعليق العمل والاحترازات الاستثنائية لمواجهة جائحة كورونا، حرصًا من الصندوق على تمكين الأسر السعودية من برنامج القرض العقاري المدعوم بكل يسر وسهولة، كما حرص الصندوق خلال تلك الفترة على تقديم موعد إيداع الدعم السكني لثلاثة أشهر على التوالي لمستفيدي «سكني» من وزارة الإسكان والصندوق العقاري.

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