الصخري عن حالة الجو خلال عيد الفطر: درجات الحرارة متفاوتة

أوضح المهتم بالأحوال الجوية أبو عبدالرحمن الحربش الصخَري، حالة الطقس خلال أيام عيد الفطر المبارك.

وقال الصخري –عبر حسابه بتويتر- إن عيد الفطر ستشهد ظهيرته ومساؤه، رياحًا مثيرة للأتربة على مناطق شمال المملكة وشمال غربها، وربما ينتقل الغبار نحو الوسطى. أما ثاني وثالث أيام العيد، فستكون فيهما تكوينات ممطرة على جنوب غرب المملكة ووسطها.

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وفيما أضاف الصخري أنه «خلال أيام العيد الثلاثة سنشهد انخفاضًا متفاوتًا في درجات الحرارة على شمال المملكة وشمال الوسطى»، فقد توقعت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة، في تقريرها عن حالة الطقس لليوم الخميس، هطولًا لأمطار رعدية من متوسطة إلى غزيرة تصحبها رياح نشطة على مناطق جازان، ونجران، وعسير، والباحة، ومكة المكرمة، والمدينة المنورة، وتبوك، والرياض.

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