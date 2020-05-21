تستمر 13 يومًا .. «الحصيني»: حالة مناخية تحدث ثاني أيام عيد الفطر

توقع الباحث في الطقس والمناخ عبدالعزيز الحصيني، بداية النجم الثاني من نجوم الثريا في ثاني أيام عبد الفطر المبارك 2/10/1441هـ، مشيرًا إلى أنه يُعرف باسم «البطين»، ومدته ١٣ يومًا، ويعد آخر أنواء فصل الربيع، وفيه تستمر زيادة النهار على حساب الليل، وتزداد حرارة الجو.

وقال الحصيني عبر حسابه الرسمي على موقع تويتر: «في ثاني أيام #عبد_الفطر 2/10/1441هـ بداية النجم الثاني من نجوم الثريا، وهو البطين أيامه (١٣) يومًا، آخر أنواء فصل الربيع، تستمر فيه زيادة النهار على حساب الليل، وتزداد حرارة الجو، ويحبس الماء عن الأشجار المزهرة حتى انعقاد الثمرة، ويغرس فيه قصب السكر، وتجنى فيه باكورة البطيخ».

وأضاف: «يعتبر من مواسم الأمطار ودرجات حرارته العظمى تتراوح في مدن المملكة بين 34-44، والصغرى بين 21-31 درجة مئوية تقريبًا عدا المرتفعات، وفي حالة تقدم كتلة معتدلة تقل الحرارة عن ذلك، وتكثر فيه العقارب والحيات؛ فحصِّنوا أنفسكم وأهليكم بالأذكار المأثورة».

وفي الوقت نفسه توقع الحصيني، أن يكون شهر رمضان المبارك 30 يومًا، مرجحًا أن يكون عيد الفطر يوم الأحد 1/10/1441هـ حسب التقويم ويوافق 24/5/2020.

وقال الحصيني، عبر حسابه على موقع «تويتر»: «الحسابات الفلكية تتوقع رمضان لعام 1441هـ -إن شاء الله- «ثلاثين» يومًا؛ نظرًا إلى غروب القمر قبل الشمس بعد مغيب شمس يوم الجمعة 29 رمضان الموافق 22/5/2020م».

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وأضاف: «فالمرجَّح أن يكون عيد الفطر يوم الأحد 1/10/1441هـ حسب التقويم، ويوافق 24/5/2020م والله أعلم.. والمحكمة العليا تؤكد أو تنفي ذلك».

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